Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Reuters

В Эстонии прокомментировали удар Украины по российскому сухогрузу в Финском заливе. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что инцидент является следствием самообороны Украины от российской агрессии.

Об этом сообщает ERR, передает Новини.LIVE.

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Премьер-министр Эстонии об ударе Украины по судну РФ

"Украина имеет право защищаться", — подчеркнул Цахкна.

По словам дипломата, Эстония не давала другим государствам разрешения использовать свое воздушное пространство или морские воды для проведения военных операций. В то же время он заверил, что инцидент не представлял непосредственной угрозы для страны и не привел к росту военной опасности со стороны России.

В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что обсудил ситуацию в Финском заливе с главой правительства Финляндии Петтери Орпо. Он также связал инцидент с российской агрессией против Украины и подтвердил право Киева на самооборону.

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"В нынешней ситуации важно четко напомнить факты. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Эти события — следствие агрессивной войны России против Украины. Украина имеет полное право защищаться от агрессора", — заявил Михал.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 ноября беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе. После удара на борту вспыхнул пожар, а само судно получило повреждения.

Напомним, что 14 ноября в эстонском городе Виймси неизвестные пытались проникнуть на территорию компании Threod Systems, производящей беспилотники, чтобы устроить взрыв и пожар. Эстонские спецслужбы связали попытку диверсии с российской военной разведкой.