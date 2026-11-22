В МИД Эстонии прокомментировали украинский удар по судну РФ в Балтике
В Эстонии прокомментировали удар Украины по российскому сухогрузу в Финском заливе. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что инцидент является следствием самообороны Украины от российской агрессии.
Об этом сообщает ERR, передает Новини.LIVE.
Премьер-министр Эстонии об ударе Украины по судну РФ
"Украина имеет право защищаться", — подчеркнул Цахкна.
По словам дипломата, Эстония не давала другим государствам разрешения использовать свое воздушное пространство или морские воды для проведения военных операций. В то же время он заверил, что инцидент не представлял непосредственной угрозы для страны и не привел к росту военной опасности со стороны России.
В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что обсудил ситуацию в Финском заливе с главой правительства Финляндии Петтери Орпо. Он также связал инцидент с российской агрессией против Украины и подтвердил право Киева на самооборону.
"В нынешней ситуации важно четко напомнить факты. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Эти события — следствие агрессивной войны России против Украины. Украина имеет полное право защищаться от агрессора", — заявил Михал.
Как сообщали Новини.LIVE, 21 ноября беспилотники атаковали российское грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе. После удара на борту вспыхнул пожар, а само судно получило повреждения.
Напомним, что 14 ноября в эстонском городе Виймси неизвестные пытались проникнуть на территорию компании Threod Systems, производящей беспилотники, чтобы устроить взрыв и пожар. Эстонские спецслужбы связали попытку диверсии с российской военной разведкой.