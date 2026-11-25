Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

В России отреагировали на обвинения в попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса под Таллинном и на решение Эстонии закрыть пограничные пункты пропуска. В Министерстве иностранных дел РФ выразили недовольство действиями эстонских властей и их поддержкой Украины. В аппарате главы МИД РФ Сергея Лаврова заявили, что действия Таллинна якобы находятся на грани развязывания открытой войны с Россией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел России.

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Почему в России вызвали эстонского дипломата

В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что 23 ноября вызвали временного поверенного в делах Эстонии в России Марека Юхтеги. Ему выразили решительный протест в связи с обвинениями России в неудачной попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса вблизи Таллинна.

Также поводом для недовольства Москвы стало решение эстонского правительства закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря 2026 года. В МИД РФ заявили, что обвинения в адрес России не имеют доказательной базы и якобы в очередной раз свидетельствуют о русофобской позиции эстонских властей.

"В очередной раз раскрывается яростная русофобская сущность эстонского режима", — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

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В команде Лаврова заявили, что решение Таллинна закрыть границу будет иметь негативные последствия для самой Эстонии и её партнёров по Европейскому союзу и НАТО.

"О последствиях такого шага в Таллинне, вероятно, не задумываются всерьёз. Закрытие государственной границы, прежде всего, нанесет очередной удар по эстонской экономике и обернется бумерангом как для самого Таллинна, так и для его союзников по ЕС и НАТО", — угрожают в команде Лаврова.

Кроме того, в российском МИД назвали решение эстонских властей очередным антироссийским шагом. Там заявили, что оно якобы пополняет перечень враждебных шагов, которые Эстония предприняла против России в предыдущие годы.

Особое недовольство Москвы вызывает поддержка Украины со стороны Таллинна. В российском дипломатическом ведомстве утверждают, что Эстония якобы негласно предоставляет свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, которые наносят удары по северо-западу России. В МИД РФ уверяют, что российская сторона неоднократно фиксировала такие случаи.

Именно эти действия эстонских властей российские дипломаты назвали провокационными и опасными.

"Эстонскому дипломату вновь было указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией", — заявили в МИД РФ.

На что ещё жалуются в МИД РФ

Также в команде Лаврова выразили недовольство действиями Эстонии в Балтийском море. Там утверждают, что Таллинн пытается препятствовать передвижению российских грузовых судов, в частности предпринимает попытки их досмотра, захвата и ареста. Все это в российском ведомстве связывают с намерениями ввести морскую блокаду России.

Еще одной претензией Москвы стал запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию Эстонии. В МИД РФ отметили, что полный запрет на такой транзит ввели в октябре.

Кроме того, представители российского дипломатического ведомства обвинили эстонские власти в якобы преследовании русскоязычных жителей и инакомыслящих. По утверждениям Москвы, речь идет о запрете русского языка на всех уровнях, уголовных преследованиях и депортациях людей, которые симпатизируют России и стремятся сохранить доступ к родному языку и культуре.

Отдельно в российском МИД заявили, что эстонские власти якобы прибегают к принудительным методам и угрожают полной ликвидацией Эстонской православной христианской церкви.

"В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и инакомыслящих жителей этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам властей о тотальном очернении России", — заявили в МИД РФ.

В конце заявления в команде Лаврова утверждают, что политика Таллинна якобы способствует дестабилизации ситуации в регионе и негативно сказывается на благосостоянии жителей Эстонии и экономическом положении страны.

В российском дипломатическом ведомстве также подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на принятие комплексных политико-дипломатических мер: "направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан РФ".

Скриншот заявления МИД РФ

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября 2026 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прокомментировал украинский удар по российскому сухогрузу в Финском заливе. Он назвал инцидент следствием российской агрессии и подчеркнул, что Украина имеет право защищаться. По словам Тсахкны, Эстония не разрешала использовать свое воздушное пространство и территориальные воды для военных операций, а сам инцидент не представлял прямой угрозы для страны.

Также мы писали, что Эстония с 1 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией после попытки диверсии на предприятии Threod Systems, производящем беспилотники. По данным эстонских спецслужб, к организации нападения причастна российская военная разведка ГРУ, а восемь жителей Латвии задержали по подозрению в причастности к инциденту. Власти страны объяснили это решение необходимостью защитить Эстонию от новых диверсий и затруднить России обход санкций.