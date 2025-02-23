Росія спростувала заяву Трампа про зустріч з США 25 лютого

Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков. Фото: росЗМІ

Заступник очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо зустрічі в Саудівській Аравії 25 лютого. За його словами, її не заплановано.

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 23 лютого.

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"Жодної зустрічі РФ і США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується", — заявив Рябков.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп анонсував нові переговори між США та Росією щодо України у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Також Трамп повідомив, що не планує відвідувати Москву на 9 травня. Цю інформацію також підтвердили в Росії.