Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Росії спростували заяву Трампа про зустріч в Саудівській Аравії arrow

У Росії спростували заяву Трампа про зустріч в Саудівській Аравії

23 лютого 2025 14:03
Аркадій Пастула - Редактор
Росія спростувала заяву Трампа про зустріч з США 25 лютого
Заступник очільника МЗС РФ Сергій Рябков. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Заступник очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував заяву лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо зустрічі в Саудівській Аравії 25 лютого. За його словами, її не заплановано. 

Про це повідомляють росЗМІ у неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Зустріч делегації Росії та США

"Жодної зустрічі РФ і США 25 лютого в Ер-Ріяді не готується", — заявив Рябков.

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп анонсував нові переговори між США та Росією щодо України у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії. 

Також Трамп повідомив, що не планує відвідувати Москву на 9 травня. Цю інформацію також підтвердили в Росії.

США переговори Дональд Трамп Саудівська Аравія Росія
Реклама
Реклама
Реклама