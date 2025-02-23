Россия опровергла заявление Трампа о встрече с США 25 февраля

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: росСМИ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков опроверг заявление лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о встрече в Саудовской Аравии 25 февраля. По его словам, она не запланирована.

Об этом сообщают росСМИ в воскресенье, 23 февраля.

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"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", — заявил Рябков.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, Трамп анонсировал новые переговоры между США и Россией по Украине во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

Также Трамп сообщил, что не планирует посещать Москву на 9 мая. Эту информацию также подтвердили в России.