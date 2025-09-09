Вибухи у Пензі вивели з ладу магістральні газогони Росії

Гасіння пожежі в Росії. Фото ілюстративне: МНС РФ

У російському місті Пенза 8 вересня пролунала серія вибухів, унаслідок яких було пошкоджено магістральні газогони. Окрім того, постраждали й труби регіонального постачання.

Про інцидент Новини.LIVE повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

У Пензі підірвано магістральні газопроводи

За даними розвідки, близько четвертої години ранку в Желєзнодорожньому районі міста зафіксували щонайменше чотири вибухи. Внаслідок чого з ладу вийшли дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю близько 2 мільйонів барелів на добу.

Вже за кілька годин після події місцеві ЗМІ поширили фейкові заяви влади про нібито проведені "планові навчання" на нафтогазових об’єктах за участю екстрених та спеціальних служб. Жителів закликали ігнорувати повідомлення про вибухи в соціальних мережах.

За інформацією української розвідки, обидва уражені магістральні газогони забезпечували функціонування військових об’єктів Росії, які використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно в Росії було атаковано військову частину, яка брала участь у боях під Києвом.

Тим часом в окупованому Донецьку підтвердили влучання по заводу "Топаз", де базувалося російське військове командування.

Також раніше дрони атакували НПЗ в Рязані, який переробляв до 6 млн тонн нафтопродуктів на рік.