Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Росії пошкоджено газогони, що забезпечували військові об’єкти

У Росії пошкоджено газогони, що забезпечували військові об’єкти

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:58
Вибухи у Пензі вивели з ладу магістральні газогони Росії
Гасіння пожежі в Росії. Фото ілюстративне: МНС РФ

У російському місті Пенза 8 вересня пролунала серія вибухів, унаслідок яких було пошкоджено магістральні газогони. Окрім того, постраждали й труби регіонального постачання. 

Про інцидент Новини.LIVE повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Реклама
Читайте також:

У Пензі підірвано магістральні газопроводи

За даними розвідки, близько четвертої години ранку в Желєзнодорожньому районі міста зафіксували щонайменше чотири вибухи. Внаслідок чого з ладу вийшли дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю близько 2 мільйонів барелів на добу. 

Вже за кілька годин після події місцеві ЗМІ поширили фейкові заяви влади про нібито проведені "планові навчання" на нафтогазових об’єктах за участю екстрених та спеціальних служб. Жителів закликали ігнорувати повідомлення про вибухи в соціальних мережах.

За інформацією української розвідки, обидва уражені магістральні газогони забезпечували функціонування військових об’єктів Росії, які використовуються у війні проти України.

Нагадаємо, нещодавно в Росії було атаковано військову частину, яка брала участь у боях під Києвом.

Тим часом в окупованому Донецьку підтвердили влучання по заводу "Топаз", де базувалося російське військове командування.

Також раніше дрони атакували НПЗ в Рязані, який переробляв до 6 млн тонн нафтопродуктів на рік. 

пожежа вибух газопровід газопостачання ГУР Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації