Взрывы в Пензе вывели из строя магистральные газопроводы России

В РФ повреждены газопроводы, которые обеспечивали военные объекты
В российском городе Пенза 8 сентября прогремела серия взрывов, в результате которых были повреждены магистральные газопроводы. Кроме того, пострадали и трубы регионального снабжения.
Об инциденте Новини.LIVE сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В Пензе взорваны магистральные газопроводы
По данным разведки, около четырех часов утра в Железнодорожном районе города зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва. В результате из строя вышли две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью около двух миллионов баррелей в сутки.
Уже через несколько часов после происшествия местные СМИ распространили фейковые заявления властей о якобы проведенных "плановых учениях" на нефтегазовых объектах с участием экстренных и специальных служб. Жителей призвали игнорировать сообщения о взрывах в социальных сетях.
По информации украинской разведки, оба пораженных магистральных газопровода обеспечивали функционирование военных объектов России, которые используются в войне против Украины.
Напомним, недавно в России была атакована воинская часть, которая участвовала в боях под Киевом.
Тем временем в оккупированном Донецке подтвердили попадание по заводу "Топаз", где базировалось российское военное командование.
Также ранее дроны атаковали НПЗ в Рязани, который перерабатывал до 6 млн тонн нефтепродуктов в год.
