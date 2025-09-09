Видео
В РФ повреждены газопроводы, которые обеспечивали военные объекты

В РФ повреждены газопроводы, которые обеспечивали военные объекты

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:58
Взрывы в Пензе вывели из строя магистральные газопроводы России
Тушение пожара в России. Фото иллюстративное: МЧС РФ

В российском городе Пенза 8 сентября прогремела серия взрывов, в результате которых были повреждены магистральные газопроводы. Кроме того, пострадали и трубы регионального снабжения.

Об инциденте Новини.LIVE сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Читайте также:

В Пензе взорваны магистральные газопроводы

По данным разведки, около четырех часов утра в Железнодорожном районе города зафиксировали по меньшей мере четыре взрыва. В результате из строя вышли две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью около двух миллионов баррелей в сутки.

Уже через несколько часов после происшествия местные СМИ распространили фейковые заявления властей о якобы проведенных "плановых учениях" на нефтегазовых объектах с участием экстренных и специальных служб. Жителей призвали игнорировать сообщения о взрывах в социальных сетях.

По информации украинской разведки, оба пораженных магистральных газопровода обеспечивали функционирование военных объектов России, которые используются в войне против Украины.

Напомним, недавно в России была атакована воинская часть, которая участвовала в боях под Киевом.

Тем временем в оккупированном Донецке подтвердили попадание по заводу "Топаз", где базировалось российское военное командование.

Также ранее дроны атаковали НПЗ в Рязани, который перерабатывал до 6 млн тонн нефтепродуктов в год.

