В России произошел взрыв возле оккупантов, воевавших под Киевом

Взрыв в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В России атаковали воинскую часть оккупантов, которые совершали военные преступления в Киевской области. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

Об этом сообщили источники Главного управления разведки Минобороны для Новини.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Взрыв возле воинской части оккупантов

Известно, что возле Хабаровска произошел мощный взрыв возле воинской части 6912, оккупанты которой участвовали в войне против Украины.

По информации источника, на парковке сработало два взрывных устройства, когда захватчики прибывали на службу.

После взрывов вблизи воинской части российские спецслужбы отключили мобильный интернет и изменили маршруты общественного транспорта, чтобы скрыть от местных жителей информацию об инциденте.

Сообщение в российском Telegram-канале. Фото: скриншот

Информация российских СМИ. Фото: скриншот

Российские новости. Фото: скриншот

Оккупанты из этой воинской части участвовали в боях под Киевом в начале 2022 года.

Напомним, ГУР заблокировало топливные карты в России, а также взломало десятки вражеских онлайн-ресурсов.

А в ночь на 5 сентября украинские воины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.