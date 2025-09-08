Видео
Главная Новости дня В России атаковали часть оккупантов, которые воевали под Киевом

В России атаковали часть оккупантов, которые воевали под Киевом

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 15:35
В России произошел взрыв возле оккупантов, воевавших под Киевом
Взрыв в России. Фото иллюстративное: росСМИ

В России атаковали воинскую часть оккупантов, которые совершали военные преступления в Киевской области. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

Об этом сообщили источники Главного управления разведки Минобороны для Новини.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Взрыв возле воинской части оккупантов

Известно, что возле Хабаровска произошел мощный взрыв возле воинской части 6912, оккупанты которой участвовали в войне против Украины.

По информации источника, на парковке сработало два взрывных устройства, когда захватчики прибывали на службу.

После взрывов вблизи воинской части российские спецслужбы отключили мобильный интернет и изменили маршруты общественного транспорта, чтобы скрыть от местных жителей информацию об инциденте.

null
Сообщение в российском Telegram-канале. Фото: скриншот
null
Информация российских СМИ. Фото: скриншот
null
Российские новости. Фото: скриншот

Оккупанты из этой воинской части участвовали в боях под Киевом в начале 2022 года.

Напомним, ГУР заблокировало топливные карты в России, а также взломало десятки вражеских онлайн-ресурсов.

А в ночь на 5 сентября украинские воины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.

война взрыв Киевская область оккупанты ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
