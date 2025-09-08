В России произошел взрыв возле оккупантов, воевавших под Киевом

В России атаковали часть оккупантов, которые воевали под Киевом
В России атаковали воинскую часть оккупантов, которые совершали военные преступления в Киевской области. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.
Об этом сообщили источники Главного управления разведки Минобороны для Новини.LIVE в понедельник, 8 сентября.
Взрыв возле воинской части оккупантов
Известно, что возле Хабаровска произошел мощный взрыв возле воинской части 6912, оккупанты которой участвовали в войне против Украины.
По информации источника, на парковке сработало два взрывных устройства, когда захватчики прибывали на службу.
После взрывов вблизи воинской части российские спецслужбы отключили мобильный интернет и изменили маршруты общественного транспорта, чтобы скрыть от местных жителей информацию об инциденте.
Оккупанты из этой воинской части участвовали в боях под Киевом в начале 2022 года.
Напомним, ГУР заблокировало топливные карты в России, а также взломало десятки вражеских онлайн-ресурсов.
А в ночь на 5 сентября украинские воины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу.
