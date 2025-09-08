У Росії стався вибух біля окупантів, які воювали під Києвом

У Росії атакували частину окупантів, які воювали під Києвом
У Росії атакували військову частину окупантів, які здійснювали воєнні злочини в Київській області. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.
Про це повідомили джерела Головного управління розвідки Міноборони для Новини.LIVE у понеділок, 8 вересня.
Вибух біля військової частини окупантів
Відомо, що біля Хабаровська стався потужний вибух біля військової частини 6912, окупанти якої брали участь у війні проти України.
За інформацією джерела, на парковці спрацювало два вибухових пристрої, коли загарбники прибували на службу.
Після вибухів поблизу військової частини російські спецслужби відключили мобільний інтернет і змінили маршрути громадського транспорту, щоб приховати від місцевих жителів інформацію про інцидент.
Окупанти з цієї військової частини брали участь у боях під Києвом на початку 2022 року.
Нагадаємо, ГУР заблокувало паливні картки в Росії, а також зламав десятки ворожих онлайн-ресурсів.
А у ніч проти 5 вересня українські воїни завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводі.
Читайте Новини.LIVE!