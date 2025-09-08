У Росії стався вибух біля окупантів, які воювали під Києвом

Вибух у Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Росії атакували військову частину окупантів, які здійснювали воєнні злочини в Київській області. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Про це повідомили джерела Головного управління розвідки Міноборони для Новини.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Вибух біля військової частини окупантів

Відомо, що біля Хабаровська стався потужний вибух біля військової частини 6912, окупанти якої брали участь у війні проти України.

За інформацією джерела, на парковці спрацювало два вибухових пристрої, коли загарбники прибували на службу.

Після вибухів поблизу військової частини російські спецслужби відключили мобільний інтернет і змінили маршрути громадського транспорту, щоб приховати від місцевих жителів інформацію про інцидент.

Допис в російському Telegram-каналі. Фото: скриншот

Інформація російських ЗМІ. Фото: скриншот

Російські новини. Фото: скриншот

Окупанти з цієї військової частини брали участь у боях під Києвом на початку 2022 року.

Нагадаємо, ГУР заблокувало паливні картки в Росії, а також зламав десятки ворожих онлайн-ресурсів.

А у ніч проти 5 вересня українські воїни завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводі.