Кіберкорпус ГУР зламав паливні картки росіян та вивів з ладу сотні серверів

ГУР заблокувало паливні картки РФ та онлайн-ресурси — деталі
Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України заблокував паливні картки росіян. Крім того, вдалося "покласти" десятки ворожих онлайн-ресурсів.
Про це повідомили джерела в ГУР для Новини.LIVE у понеділок, 8 вересня.
Паливні картки в Росії
Від ранку 7 вересня розпочалася масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру Росії, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне. Зокрема, йдеться про функціонування паливних карток.
Обʼєктами атаки стали платформа "Передові платіжні системи" та сервери "Ростелеком", а також "Лукойл".
Внаслідок роботи ГУР було завдано Росії збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів.
Оператор телекомунікаційних послуг "К-Корп"
Кіберкорпус ГУР також атакував інформаційно-комунікаційну інфраструктуру оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".
Українські спеціалісти вивели з ладу понад 700 комутаторів та 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що призвело до повного припинення її роботи.
Джерела у ГУР зазначили, що "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова".
Також було атаковано онлайн-ресурси росіян, а на головних сторінках опублікували привітання з Днем воєнної розвідки України.
"Робота зі знищення інформаційної та
комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній, які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора", — йдеться у джерелі.
Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що здобутий у війні досвід зробив українську розвідку однією з найпотужніших у світі.
А 7 вересня у Москві зʼявилися листівки, присвячені українським розвідникам. На них зображений логотип ГУР та нагадування, що "відповідальність неминуча".
