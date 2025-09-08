Кіберкорпус ГУР зламав паливні картки росіян та вивів з ладу сотні серверів

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України заблокував паливні картки росіян. Крім того, вдалося "покласти" десятки ворожих онлайн-ресурсів.

Про це повідомили джерела в ГУР для Новини.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Реклама

Читайте також:

Паливні картки в Росії

Від ранку 7 вересня розпочалася масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру Росії, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне. Зокрема, йдеться про функціонування паливних карток.

Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР

Обʼєктами атаки стали платформа "Передові платіжні системи" та сервери "Ростелеком", а також "Лукойл".

Збій в роботі сайтів росіян. Фото: ГУР

Російський сайт не працює. Фото: ГУР

Внаслідок роботи ГУР було завдано Росії збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів.

Відгуки росіян. Фото: ГУР

Оператор телекомунікаційних послуг "К-Корп"

Кіберкорпус ГУР також атакував інформаційно-комунікаційну інфраструктуру оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".

Зламаний сайт росіян. Фото: ГУР

Українські спеціалісти вивели з ладу понад 700 комутаторів та 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що призвело до повного припинення її роботи.

Джерела у ГУР зазначили, що "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова".

Збій в роботі російського сайту. Фото: ГУР

Коментарі росіян. Фото: ГУР

Також було атаковано онлайн-ресурси росіян, а на головних сторінках опублікували привітання з Днем воєнної розвідки України.

Привітання ГУР. Фото: ГУР

"Робота зі знищення інформаційної та

комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній, які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора", — йдеться у джерелі.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що здобутий у війні досвід зробив українську розвідку однією з найпотужніших у світі.

А 7 вересня у Москві зʼявилися листівки, присвячені українським розвідникам. На них зображений логотип ГУР та нагадування, що "відповідальність неминуча".