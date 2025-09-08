Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ГУР заблокувало паливні картки РФ та онлайн-ресурси — деталі

ГУР заблокувало паливні картки РФ та онлайн-ресурси — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 12:52
Кіберкорпус ГУР зламав паливні картки росіян та вивів з ладу сотні серверів
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони України заблокував паливні картки росіян. Крім того, вдалося "покласти" десятки ворожих онлайн-ресурсів.

Про це повідомили джерела в ГУР для Новини.LIVE у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Паливні картки в Росії

Від ранку 7 вересня розпочалася масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру Росії, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне. Зокрема, йдеться про функціонування паливних карток.

ГУР атакувало російські сайти
Збій в роботі російських сайтів. Фото: ГУР

Обʼєктами атаки стали платформа "Передові платіжні системи" та сервери "Ростелеком", а також "Лукойл".

Атака ГУР на російські сайти
Збій в роботі сайтів росіян. Фото: ГУР
Взломані російські сайти
Російський сайт не працює. Фото: ГУР

Внаслідок роботи ГУР було завдано Росії збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів.

Відгуки росіян
Відгуки росіян. Фото: ГУР

Оператор телекомунікаційних послуг "К-Корп"

Кіберкорпус ГУР також атакував інформаційно-комунікаційну інфраструктуру оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".

Російський сайт не працює
Зламаний сайт росіян. Фото: ГУР

Українські спеціалісти вивели з ладу понад 700 комутаторів та 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що призвело до повного припинення її роботи.

Джерела у ГУР зазначили, що "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова".

Атаковані російські сайти
Збій в роботі російського сайту. Фото: ГУР
ГУР атакувало російські сайти
Коментарі росіян. Фото: ГУР

Також було атаковано онлайн-ресурси росіян, а на головних сторінках опублікували привітання з Днем воєнної розвідки України.

Привітання від ГУР на російському сайті
Привітання ГУР. Фото: ГУР

"Робота зі знищення інформаційної та
комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній, які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора", — йдеться у джерелі.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що здобутий у війні досвід зробив українську розвідку однією з найпотужніших у світі.

А 7 вересня у Москві зʼявилися листівки, присвячені українським розвідникам. На них зображений логотип ГУР та нагадування, що "відповідальність неминуча".

війна кібератака Україна ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації