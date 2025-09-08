Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ГУР заблокировало топливные карты РФ и онлайн-ресурсы — детали

ГУР заблокировало топливные карты РФ и онлайн-ресурсы — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:52
Киберкорпус ГУР взломал топливные карты россиян и вывел из строя сотни серверов
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины заблокировал топливные карты россиян. Кроме того, удалось "положить" десятки вражеских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщили источники в ГУР для Новини.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:

Топливные карточки в России

С утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру России, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо. В частности, речь идет о функционировании топливных карт.

ГУР атакувало російські сайти
Сбой в работе российских сайтов. Фото: ГУР

Объектами атаки стали платформа "Передовые платежные системы" и серверы "Ростелеком", а также "Лукойл".

Атака ГУР на російські сайти
Сбой в работе сайтов россиян. Фото: ГУР
Взломані російські сайти
Российский сайт не работает. Фото: ГУР

В результате работы ГУР был нанесен России ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов.

Відгуки росіян
Отзывы россиян. Фото: ГУР

Оператор телекоммуникационных услуг "К-Корп"

Киберкорпус ГУР также атаковал информационно-коммуникационную инфраструктуру оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

Російський сайт не працює
Взломанный сайт россиян. Фото: ГУР

Украинские специалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что привело к полному прекращению ее работы.

Источники в ГУР отметили, что "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова".

Атаковані російські сайти
Сбой в работе российского сайта. Фото: ГУР
ГУР атакувало російські сайти
Комментарии россиян. Фото: ГУР

Также были атакованы онлайн-ресурсы россиян, а на главных страницах опубликовали поздравления с Днем военной разведки Украины.

Привітання від ГУР на російському сайті
Поздравление ГУР. Фото: ГУР

"Работа по уничтожению информационной и
коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, которые способствуют войне будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора", — говорится в источнике.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что полученный в войне опыт сделал украинскую разведку одной из самых мощных в мире.

А 7 сентября в Москве появились листовки, посвященные украинским разведчикам. На них изображен логотип ГУР и напоминание, что "ответственность неизбежна".

война кибератака Украина ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации