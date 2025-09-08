Киберкорпус ГУР взломал топливные карты россиян и вывел из строя сотни серверов

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

Киберкорпус Главного управления разведки Минобороны Украины заблокировал топливные карты россиян. Кроме того, удалось "положить" десятки вражеских онлайн-ресурсов.

Об этом сообщили источники в ГУР для Новини.LIVE в понедельник, 8 сентября.

Топливные карточки в России

С утра 7 сентября началась масштабная DDOS-атака на сетевую инфраструктуру России, которая обеспечивает онлайн-платежи за топливо. В частности, речь идет о функционировании топливных карт.

Сбой в работе российских сайтов. Фото: ГУР

Объектами атаки стали платформа "Передовые платежные системы" и серверы "Ростелеком", а также "Лукойл".

Сбой в работе сайтов россиян. Фото: ГУР

Российский сайт не работает. Фото: ГУР

В результате работы ГУР был нанесен России ущерб в сумме от 1 до 3 миллионов долларов.

Отзывы россиян. Фото: ГУР

Оператор телекоммуникационных услуг "К-Корп"

Киберкорпус ГУР также атаковал информационно-коммуникационную инфраструктуру оператора телекоммуникационных услуг "К-Корп".

Взломанный сайт россиян. Фото: ГУР

Украинские специалисты вывели из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, что привело к полному прекращению ее работы.

Источники в ГУР отметили, что "К-Корп" стал целью украинских хакеров из-за предоставления телекоммуникационных услуг российской оборонной компании "Концерн Калашникова".

Сбой в работе российского сайта. Фото: ГУР

Комментарии россиян. Фото: ГУР

Также были атакованы онлайн-ресурсы россиян, а на главных страницах опубликовали поздравления с Днем военной разведки Украины.

Поздравление ГУР. Фото: ГУР

"Работа по уничтожению информационной и

коммуникационной инфраструктуры всех российских компаний, которые способствуют войне будет продолжена до полной деоккупации украинских территорий и справедливого наказания агрессора", — говорится в источнике.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что полученный в войне опыт сделал украинскую разведку одной из самых мощных в мире.

А 7 сентября в Москве появились листовки, посвященные украинским разведчикам. На них изображен логотип ГУР и напоминание, что "ответственность неизбежна".