Дроны попали в штабы оккупантов на заводе в Донецке — OSINT

Пожар на атакованных объектах в Донецке. Фото: кадр из видео

Беспилотники и ракеты нанесли удары по военным объектам противника во временно оккупированном Донецке. Они базировались на территории завода "Топаз".

Об этом сообщают OSINT-аналитики из открытых источников.

По имеющимся данным, атаки были направлены на несколько ключевых командных пунктов. В частности, попадания зафиксированы по штабу российских войск, расположенному на территории завода "Топаз".

Также удар получил командный пункт 41-й общевойсковой армии, который базировался в помещениях "Научно-исследовательского института комплексной автоматизации".

Кроме того, поврежден командный пункт 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, который размещался на территории металлургического завода.

На данный момент информации о последствиях обстрела нет. Жители оккупированного Донецка массово распространяли фото и видео прилетов по заводу "Топаз". Кое-где в соседних домах вылетели окна из-за ударной волны.

Напомним, недавно возле Хабаровска в России прогремели взрывы в воинской части, которая была задействована в наступлении на Киев.

Тем временем ВСУ продвигаются в Донецкой области и недавно установили флаг в одном из освобожденных поселков.