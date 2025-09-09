Відео
Головна Новини дня У Донецьку атаковано командні пункти російських військ

У Донецьку атаковано командні пункти російських військ

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:39
Дрони влучили у штаби окупантів на заводі в Донецьку — OSINT
Пожежа на атакованих об'єктах в Донецьку. Фото: кадр з відео

Безпілотники та ракети завдали ударів по військових об’єктах противника у тимчасово окупованому Донецьку. Вони базувалися на території заводу "Топаз". 

Про це повідомляють OSINT-аналітики з відкритих джерел.

Читайте також:

У Донецьку під атакою опинилися російські командні пункти

За наявними даними, атаки були спрямовані на кілька ключових командних пунктів. Зокрема, влучання зафіксовані по штабу російських військ, розташованому на території заводу "Топаз".

Також удар отримав командний пункт 41-ї загальновійськової армії, який базувався у приміщеннях "Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації".

Крім того, пошкоджено командний пункт 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, що розміщувався на території металургійного заводу.

Наразі інформації щодо наслідків обстрілу немає. Мешканці окупованого Донецька масово поширювали фото та відео прильотів по заводу "Топаз". Подекуди у сусідніх будинках вилетіли вікна через ударну хвилю.

Нагадаємо, нещодавно біля Хабаровська в Росії пролунали вибухи на військовій частині, яка була задіяна до наступу на Київ.

Тим часом ЗСУ просуваються в Донецькій області та нещодавно встановили прапор в одному із звільнених селищ.

російські війська вибух безпілотники Донецьк дрони військова частина
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
