Дрони влучили у штаби окупантів на заводі в Донецьку — OSINT

Безпілотники та ракети завдали ударів по військових об’єктах противника у тимчасово окупованому Донецьку. Вони базувалися на території заводу "Топаз".

Про це повідомляють OSINT-аналітики з відкритих джерел.

У Донецьку під атакою опинилися російські командні пункти

За наявними даними, атаки були спрямовані на кілька ключових командних пунктів. Зокрема, влучання зафіксовані по штабу російських військ, розташованому на території заводу "Топаз".

Також удар отримав командний пункт 41-ї загальновійськової армії, який базувався у приміщеннях "Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації".

Крім того, пошкоджено командний пункт 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії, що розміщувався на території металургійного заводу.

Наразі інформації щодо наслідків обстрілу немає. Мешканці окупованого Донецька масово поширювали фото та відео прильотів по заводу "Топаз". Подекуди у сусідніх будинках вилетіли вікна через ударну хвилю.

