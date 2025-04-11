Лавров назвав умову для відновлення авіасполучення зі США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову для відновлення авіасполучення зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, це питання розглядають лише у випадку зняття санкцій з "Аерофлоту".

Про це Сергій Лавров сказав у пʼятницю, 11 квітня.

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Санкції на "Аерофлоті"

Лавров розповів, що про зняття санкцій з "Аерофлоту" говорили під час переговорів в Ер-Ріяді. За його словами, представники США взяли до уваги пропозицію, але не зробили жодних кроків.

Російський міністр додав, що пропозицію говорили й на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбулися переговори між представника Штатів та Росії. Головною темою було узгодження стабільності дипломатичного банкінгу для місій обох країн.

Раніше Лавров заявив, що Росія вимагає чітких гарантій від України та Сполучених Штатів Америки щодо Чорноморської ініціативи.