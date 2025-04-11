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У Росії назвали умову для відновлення авіасполученні зі США

11 квітня 2025 14:52
Аркадій Пастула - Редактор
Лавров назвав умову для відновлення авіасполучення зі США
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову для відновлення авіасполучення зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, це питання розглядають лише у випадку зняття санкцій з "Аерофлоту".

Про це Сергій Лавров сказав у пʼятницю, 11 квітня.

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Лавров розповів, що про зняття санкцій з "Аерофлоту" говорили під час переговорів в Ер-Ріяді. За його словами, представники США взяли до уваги пропозицію, але не зробили жодних кроків.

Російський міністр додав, що пропозицію говорили й на переговорах у Стамбулі.

Нагадаємо, 10 квітня у Стамбулі відбулися переговори між представника Штатів та Росії. Головною темою було узгодження стабільності дипломатичного банкінгу для місій обох країн.

Раніше Лавров заявив, що Росія вимагає чітких гарантій від України та Сполучених Штатів Америки щодо Чорноморської ініціативи.

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