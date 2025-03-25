Лавров озвучив ультиматуми щодо переговорів про Чорне море

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку заяв щодо переговорів у Саудівській Аравії та перспектив відновлення Чорноморської зернової ініціативи. За його словами, Росія не має наміру погоджуватися на жодні двозначні формулювання в межах переговорів і вимагає чітких гарантій — не від України, а безпосередньо від Вашингтона.

Про це Сергій Лавров повідомив під час брифінгу з журналістами.

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"РФ будуть потрібні чіткі гарантії під час відновлення чорноморської ініціативи, вони можуть бути тільки результатом наказу з Вашингтона Зеленському", — наголосив Лавров.

Він також заявив, що "Москва не може вірити Києву на слово", адже, на його думку, українська сторона неодноразово змінювала свою позицію в останній момент.

Очільник МЗС РФ зазначив, що під час консультацій у Ер-Ріяді делегація Росії чітко донесла свою позицію США, що Москва не потерпить будь-яких двозначностей щодо пропозицій навколо Чорного моря,

Сергій Лавров також прокоментував ініціативи Європейського Союзу щодо можливих миротворчих місій в Україні. На його думку, подібні пропозиції є прикладом "повної політичної неспроможності" європейських країн.

Крім того, він згадав про Туреччину та президента Реджепа Тайїпа Ердогана. За словами Лаврова, Росія була згодна на всі прохання Анкари щодо функціонування Чорноморської ініціативи, однак звинуватив Україну, бо, мовляв, Київ "відмовлявся" або "передумував" у критичні моменти.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував переговори делегацій Росії та США у Ер-Ріяді.

Тим часом Україна завершила другий раунд переговорів із США.