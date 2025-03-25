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Лавров требует от США гарантий по Черноморской инициативе

25 марта 2025 14:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Лавров озвучил ультиматумы по переговорам о Черном море
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений относительно переговоров в Саудовской Аравии и перспектив возобновления Черноморской зерновой инициативы. По его словам, Россия не намерена соглашаться ни на какие двусмысленные формулировки в рамках переговоров и требует четких гарантий — не от Украины, а непосредственно от Вашингтона.

Об этом Сергей Лавров сообщил во время брифинга с журналистами.

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"РФ потребуются четкие гарантии при восстановлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона Зеленскому", — подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что "Москва не может верить Киеву на слово", ведь, по его мнению, украинская сторона неоднократно меняла свою позицию в последний момент.

Глава МИД РФ отметил, что во время консультаций в Эр-Рияде делегация России четко донесла свою позицию США, что Москва не потерпит каких-либо двусмысленностей относительно предложений вокруг Черного моря,

Сергей Лавров также прокомментировал инициативы Европейского Союза относительно возможных миротворческих миссий в Украине. По его мнению, подобные предложения являются примером "полной политической несостоятельности" европейских стран.

Кроме того, он вспомнил о Турции и президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. По словам Лаврова, Россия была согласна на все просьбы Анкары относительно функционирования Черноморской инициативы, однако обвинил Украину, потому что, мол, Киев "отказывался" или "передумывал" в критические моменты.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде.

Тем временем Украина завершила второй раунд переговоров с США.

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