Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. По его словам, этот вопрос рассматривают только в случае снятия санкций с "Аэрофлота".

Об этом Сергей Лавров сказал в пятницу, 11 апреля.

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Лавров рассказал, что о снятии санкций с "Аэрофлота" говорили во время переговоров в Эр-Рияде. По его словам, представители США приняли во внимание предложение, но не предприняли никаких шагов.

Российский министр добавил, что предложение говорили и на переговорах в Стамбуле.

Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры между представителя Штатов и России. Главной темой было согласование стабильности дипломатического банкинга для миссий обеих стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия требует четких гарантий от Украины и Соединенных Штатов Америки по Черноморской инициативе.