Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с США

В России назвали условие для возобновления авиасообщения с США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Соединенными Штатами Америки. По его словам, этот вопрос рассматривают только в случае снятия санкций с "Аэрофлота".
Об этом Сергей Лавров сказал в пятницу, 11 апреля.
Санкции на "Аэрофлоте"
Лавров рассказал, что о снятии санкций с "Аэрофлота" говорили во время переговоров в Эр-Рияде. По его словам, представители США приняли во внимание предложение, но не предприняли никаких шагов.
Российский министр добавил, что предложение говорили и на переговорах в Стамбуле.
Напомним, 10 апреля в Стамбуле состоялись переговоры между представителя Штатов и России. Главной темой было согласование стабильности дипломатического банкинга для миссий обеих стран.
Ранее Лавров заявил, что Россия требует четких гарантий от Украины и Соединенных Штатов Америки по Черноморской инициативе.
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