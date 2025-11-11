Лавров зробив заяву про закінчення війни проти України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Голова МЗС Росії Сергій Лавров висловив позицію Москви щодо завершення війни в Україні. За його словами, Росія готова до мирних переговорів лише за дотримання ряду "принципових умов", серед яких "денацифікація, демілітаризація та захист прав російськомовного населення".

Про це повідомляють росЗМІ.

Лавров про закінчення війни проти України

Лавров підкреслив, що вимоги РФ стосуються також "зняття будь-яких загроз" для країни, зокрема можливого вступу України до НАТО. Він нагадав, що цю позицію ще в червні 2024 року оголосив президент Володимир Путін.

Окремо міністр закордонних справ звернув увагу на ситуацію з нагородженням бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", назвавши це "підтримкою неонацистських формувань" з боку українського Президента Володимира Зеленського.

Лавров також зазначив роль європейських країн у питанні націоналістичних настроїв в Україні. Він відзначив позицію Угорщини, яка наполягла, що Україна має виконати всі зобов’язання щодо захисту прав національних меншин, перш ніж почнуться переговори про її вступ до ЄС.

Крім того, Лавров позитивно оцінив підхід адміністрації президента США Дональда Трампа, яка, на його думку, виступала за припинення війни на основі стійких домовленостей.

"Ми визнавали Україну, яка не була нацистською, не забороняла російську мову та була позаблоковою державою", — підсумував Лавров.

Реакція України на умови Лаврова

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував вимоги Москви про "демілітаризацію" й "денацифікацію" як нібито "умову завершення війни".

За його словами, ці вимоги — не що інше, як інструмент, що маскує справжню мету російського керівництва: знищення України як держави та захоплення її територій.

Коваленко наголосив, що маніпуляції навколо миротворчих ініціатив, які не супроводжуються реальним припиненням вогню, мають чисто тактичний характер — Москва намагається помʼякшити для себе наслідки конфлікту, залишаючись при цьому в силах домагатися своїх завдань.

"Ключове — треба розуміти: мета Росії — не мир, а насильницька трансформація нашої державності", — підкреслив очільник Центру.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль, нібито, готовий розглянути план, запропонований Сполученими Штатами, щодо завершення війни в Україні.

А агентство Reuters повідомляло, що Росія через дипломатичні канали передала Трампу конкретні умови для можливого продовження переговорного процесу. Водночас у Москві не готові призупиняти бойові дії на наявних ділянках фронту.