Україна
В России назвали "условия" окончания войны против Украины

В России назвали "условия" окончания войны против Украины

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 18:16
обновлено: 18:33
Лавров сделал заявление об окончании войны против Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров высказал позицию Москвы относительно завершения войны в Украине. По его словам, Россия готова к мирным переговорам только при соблюдении ряда "принципиальных условий", среди которых "денацификация, демилитаризация и защита прав русскоязычного населения".

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Лавров об окончании войны против Украины

Лавров подчеркнул, что требования РФ касаются также "снятия любых угроз" для страны, в частности возможного вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что эту позицию еще в июне 2024 года объявил президент Владимир Путин.

Отдельно министр иностранных дел обратил внимание на ситуацию с награждением бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов", назвав это "поддержкой неонацистских формирований" со стороны украинского Президента Владимира Зеленского.

Лавров также отметил роль европейских стран в вопросе националистических настроений в Украине. Он отметил позицию Венгрии, которая настояла, что Украина должна выполнить все обязательства по защите прав национальных меньшинств, прежде чем начнутся переговоры о ее вступлении в ЕС.

Кроме того, Лавров положительно оценил подход администрации президента США Дональда Трампа, которая, по его мнению, выступала за прекращение войны на основе устойчивых договоренностей.

"Мы признавали Украину, которая не была нацистской, не запрещала русский язык и была внеблоковым государством", — подытожил Лавров.

Реакция Украины на условия Лаврова

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал требования Москвы о "демилитаризации" и "денацификации" как якобы "условие завершения войны".

По его словам, эти требования — не что иное, как инструмент, маскирующий истинную цель российского руководства: уничтожение Украины как государства и захват ее территорий.

Коваленко отметил, что манипуляции вокруг миротворческих инициатив, которые не сопровождаются реальным прекращением огня, имеют чисто тактический характер — Москва пытается смягчить для себя последствия конфликта, оставаясь при этом в силах добиваться своих задач.

"Ключевое — надо понимать: цель России — не мир, а насильственная трансформация нашей государственности", — подчеркнул глава Центра.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль, якобы, готов рассмотреть план, предложенный Соединенными Штатами, по завершению войны в Украине.

А агентство Reuters сообщало, что Россия по дипломатическим каналам передала Трампу конкретные условия для возможного продолжения переговорного процесса. В то же время в Москве не готовы приостанавливать боевые действия на имеющихся участках фронта.

Москва Сергей Лавров война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
