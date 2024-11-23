Росіяни створили систему катувань українських полонених, — ГУР

Андрій Юсов. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росіяни створили цілу систему порушення прав військовополонених. Йдеться про катування та знущання з українців.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у суботу, 23 листопада.

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За словами Юсова, росіяни знущаються з українських полонених навмисно. У більшості випадків йшлося не про застосування сили з метою отримати інформацію.

"Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним", — сказав Андрій Юсов.

За його словами, в Росії діє ціла система катувань. За це відповідають окремі люди.

"Так готують окремих "спеціалістів" — види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни", — зазначив Юсов.

Він додав, що структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють. Зокрема, РФ перешкоджає роботі Міжнародного комітету Червоного Хреста. За словами Андрія Юсова, про абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що російські військові мають понести покарання за вчинені злочини. Він додав, що це не відбудеться скоро, але процес неминучий.

Російські військові вкотре розстріляли українського військового та оприлюднили відео. Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти воїна.