Россияне создали систему пыток украинских пленных, — ГУР

Андрей Юсов. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Россияне создали целую систему нарушения прав военнопленных. Речь идет о пытках и издевательствах над украинцами.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в субботу, 23 ноября.

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По словам Юсова, россияне издеваются над украинскими пленными намеренно. В большинстве случаев речь не шла о применении силы с целью получить информацию.

"Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно этому человеку. Или сломать того, кто рядом с ним", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, в России действует целая система пыток. За это отвечают отдельные люди.

"Так готовят отдельных "специалистов" — виды пыток описаны, и по ним учатся. Это то, что не может себе представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", — отметил Юсов.

Он добавил, что структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают. В частности, РФ препятствует работе Международного комитета Красного Креста. По словам Андрея Юсова, об абсолютно вопиющих примерах нарушения Женевских конвенций со стороны РФ должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль соблюдения и выполнения Женевских конвенций.

Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что российские военные должны понести наказание за совершенные преступления. Он добавил, что это не произойдет скоро, но процесс неизбежен.

Российские солдаты в очередной раз расстреляли украинского военного и обнародовали видео. Правоохранители начали расследование.