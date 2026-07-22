У Росії горять ще два логістичні центри Wildberries після атаки БпЛА

Пожежа у Росії внаслідок атаки дронів. Фото: РосЗМІ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У ніч проти 22 липня безпілотники атакували ще два логістичні центри російського маркетплейса Wildberries. Після ударів масштабні пожежі спалахнули у Краснодарі та Невинномиську. Загалом із 18 липня під атаками опинилися вже п'ять логістичних комплексів компанії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на РосЗМІ.

Дрони атакували ще два логістичні центри Wildberries у Росії

У ніч проти 22 липня в Росії під удар безпілотників потрапили два логістичні комплекси Wildberries — у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

Кадри масштабних пожеж опублікували російські Telegram-канали та ЗМІ. Повідомляється, що у Краснодарі займання виникло на території логістичного центру Wildberries на вулиці Тихорецькій у північно-східній частині міста.

За версією російської влади, склад загорівся після падіння уламків безпілотника. Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив про трьох постраждалих, а компанія Wildberries заявила про евакуацію працівників комплексу.

Ще один логістичний центр Wildberries атакували у Невинномиську. За повідомленнями російських джерел, на території комплексу, площа якого становить близько 60 тисяч квадратних метрів, виникла масштабна пожежа. Губернатор Ставропольського краю Володимир Владиміров заявив про двох постраждалих внаслідок атаки.

Під ударом також опинилася нафтобаза РФ

Вибухи цієї ночі також пролунали в Армавірі Краснодарського краю. За інформацією місцевої влади, безпілотники атакували нафтобазу в Північній промисловій зоні міста, де виникла пожежа площею близько 800 квадратних метрів.

Російська сторона стверджує, що до атаки було залучено понад 16 безпілотників. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Водночас українська влада поки що офіційно не коментувала повідомлення про удари по території Росії.

Чому атакують логістичні центри Wildberries

Wildberries є найбільшим російським маркетплейсом. За даними українських джерел, його логістичні центри використовуються не лише для цивільних перевезень, а й для постачання підсанкційних комплектуючих, які застосовують у виробництві російських безпілотників і навігаційного обладнання.

Починаючи з 18 липня, під атаками опинилися вже п'ять логістичних комплексів Wildberries. Три з них — в Електросталі Московської області, Краснодарі та Невинномиську — були охоплені пожежею, ще два — у Котовську Тамбовської області та Колединому Московської області — зазнали пошкоджень.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 21 липня 2026 року в російському Липецьку пролунали потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа поблизу місцевої ТЕЦ і Новолипецького металургійного комбінату. Напередодні в регіоні оголосили ракетну небезпеку, однак що саме стало ціллю атаки, офіційно не повідомлялося. Також масштабна пожежа виникла в індустріальному парку "Ладога" у Ленінградській області РФ, проте, за попередніми даними, вона не пов'язана з нічною атакою.

Новини.LIVE також писали, що 20 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони завдали ударів по логістичних об'єктах і нафтобазі в Московському регіоні РФ, розташованих більш ніж за 400 кілометрів від українського кордону. Крім того, в акваторії Чорного моря українські військові уразили два танкери тіньового флоту Росії та чотири суховантажні судна.