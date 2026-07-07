Паливна криза в Росії: росіяни масово купують коней та велосипеди

Черги на АЗС у Росії. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo

Через паливну кризу росіяни все частіше купують робочих коней як альтернативу автомобілям. Тварин використовують для буденних перевезень, роботи в лісі та домашнього господарства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Коні витісняють автомобілі на російських дорогах

У низці російських регіонів різко зріс попит на купівлю коней як заміну для автомобілів. Якщо раніше кінь міг чекати на свого господаря 2-3 місяці, то зараз господарства за місяць продають або бронюють 7-8 тварин.

Вартість робочого коня нині становить від 100 до 200 тис рублів, ціна формується за віком та породою. Власники також мають розрахувати свої витрати на чистку копит та їх підковування, ветеринарні послуги, придбання корму та сіна.

Незважаючи на додаткові оплати, багато росіян вважає, що утримання коня в рази дешевше, ніж автомобіля, особливо через високі виплати на дефіцитне паливо.

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Коней переважно купують для домашніх господарських потреб чи пересування по лісу, бездоріжжю. Також через нестачу палива збільшився попит і на велосипеди.

Паливна криза в Росії — що відомо

Новини.LIVE вже писали, що Росію охопила паливна криза, через серії успішних українських атак на російську нафтопереробну інфраструктуру. Через масове зникнення бензину та дизельного пального, водії змушені годинами стояти в чергах на АЗС, щоб заправити свої автомобілі.

Також у тимчасово окупованому Криму повністю припинили продаж палива. На АЗС півострова більше не відпускають бензин ні за готівку, ні за талони, QR-коди чи інші засоби плати.

Президент Росії Володимир Путін вперше публічно визнав існування паливної кризи в Росії та окупованому Криму. За його словами, є "певний дефіцит", який на його думку не є критичним.

Також Новини.LIVE вже повідомляли про те, що Сили оборони України вже вдруге уразили російський нафтопереробний завод в Уфі. Президент України Володимир Зеленський повідомив і про удар по стратегічному обʼєкту російського ВПК, який займається виготовленням деталей на ракетне озброєння.

Крім того, 6 липня українські військові успішно атакували Омський нафтопереробний завод, який є останнім з 11 найбільших виробників автомобільного палива в Росії. Підприємство щорічно переробляє близько 21 мільйонів тонн нафти та має один з найвищих у Росії показників переробки — близько 99%.

У співавторстві з Софією Медведєвою