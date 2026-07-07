Топливный кризис в России: россияне массово покупают лошадей и велосипеды

Очереди на АЗС в России. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov/File Photo

Из-за топливного кризиса россияне все чаще покупают рабочих лошадей в качестве альтернативы автомобилям. Животных используют для повседневных перевозок, работы в лесу и ведения домашнего хозяйства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Лошади вытесняют автомобили на российских дорогах

В ряде российских регионов резко вырос спрос на покупку лошадей в качестве замены автомобилей. Если раньше лошадь могла ждать своего хозяина 2–3 месяца, то сейчас хозяйства за месяц продают или бронируют 7–8 животных.

Стоимость рабочей лошади сейчас составляет от 100 до 200 тыс. рублей, цена зависит от возраста и породы. Владельцы также должны рассчитать свои расходы на чистку копыт и их подковку, ветеринарные услуги, покупку корма и сена.

Несмотря на дополнительные расходы, многие россияне считают, что содержание лошади в разы дешевле, чем автомобиля, особенно из-за высоких затрат на дефицитное топливо.

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Лошадей в основном покупают для домашних хозяйственных нужд или передвижения по лесу и бездорожью. Также из-за нехватки топлива вырос спрос и на велосипеды.

Топливный кризис в России — что известно

Новини.LIVE уже писали, что Россию охватил топливный кризис из-за серии успешных украинских атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Из-за массового исчезновения бензина и дизельного топлива водители вынуждены часами стоять в очередях на АЗС, чтобы заправить свои автомобили.

Также во временно оккупированном Крыму полностью прекратили продажу топлива. На АЗС полуострова больше не отпускают бензин ни за наличные, ни за талоны, QR-коды или другие средства оплаты.

Президент России Владимир Путин впервые публично признал существование топливного кризиса в России и оккупированном Крыму. По его словам, существует "определенный дефицит", который, по его мнению, не является критическим.

Также Новини.LIVE уже сообщали о том, что Силы обороны Украины уже во второй раз нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил также об ударе по стратегическому объекту российского ВПК, занимающемуся производством деталей для ракетного вооружения.

Кроме того, 6 июля украинские военные успешно атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, который является последним из 11 крупнейших производителей автомобильного топлива в России. Предприятие ежегодно перерабатывает около 21 миллиона тонн нефти и имеет один из самых высоких в России показателей переработки — около 99%.

В соавторстве с Софией Медведевой