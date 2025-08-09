У Росії затонув буксир Капітан Ушаков — що відомо

Буксир "Капітан Ушаков". Фото: росЗМІ

У Петербурзі, Росія, затонув буксир "Капітан Ушаков". Інцидент стався біля причалу Балтійського заводу.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 9 серпня.

Відомо, що слідчий комітет Росії розпочав перевірку за порушення правил безпеки під час проведення робіт. Наразі причини затоплення встановлюють.

Буксир нахилився на правий борт ввечері 8 серпня, тому його намагалися врятувати протягом усієї ночі, однак безуспішно.

Затонулий буксир. Фото: росЗМІ

Що відомо про буксир

Буксир "Капітан Ушаков" спустили на воду у 2022 році на Ярославському суднобудівному заводі, а в Петербурзі він проходив додаткове оснащення.

Це судно майже 70 метрів завдовжки та 15 метрів завширшки, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, створене за новим проєктом 23470, розробленим у 2014 році.

