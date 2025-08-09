Відео
Україна
У Росії біля пірсу затонув новий буксир — фото

У Росії біля пірсу затонув новий буксир — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:40
У Росії затонув буксир Капітан Ушаков — що відомо
Буксир "Капітан Ушаков". Фото: росЗМІ

У Петербурзі, Росія, затонув буксир "Капітан Ушаков". Інцидент стався біля причалу Балтійського заводу.

Про це повідомляють росЗМІ у суботу, 9 серпня.

Потонулий "Капітан Ушаков"

Відомо, що слідчий комітет Росії розпочав перевірку за порушення правил безпеки під час проведення робіт. Наразі причини затоплення встановлюють.

Буксир нахилився на правий борт ввечері 8 серпня, тому його намагалися врятувати протягом усієї ночі, однак безуспішно.

Що відомо про буксир

Буксир "Капітан Ушаков" спустили на воду у 2022 році на Ярославському суднобудівному заводі, а в Петербурзі він проходив додаткове оснащення.

Це судно майже 70 метрів завдовжки та 15 метрів завширшки, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, створене за новим проєктом 23470, розробленим у 2014 році.

Нагадаємо, 9 серпня дрони СБУ уразили логістичний хаб у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. Там зберігалися БпЛА типу Shahed та іноземні комплектуючі.

Крім того, партизани провели успішну диверсію на залізничній розвʼязці у Ростові-на-Дону.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
