Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня Партизани провели диверсію на важливій для РФ ділянці — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:35
У Росії атаковано залізницю – наслідки
Підірвана колія. Фото ілюстративне: Жесть Белгород

Агенти руху "Атеш" завдали удару по військовій логістиці РФ у Ростові-на-Дону. Вони провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне.

Про це інформує пресслужба "Атеш" у суботу, 9 серпня.

Читайте також:

Партизани вдарили по російській залізниці — як це вплинуло на фронт

Зазначається, що в результаті точної та спланованої операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф.

наслідки атаки на залізницю
Наслідки роботи партизанів у Ростові-на-Дону. Фото: Атеш

"Ця ділянка  критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок  у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою", — йдеться в повідомленні.

Після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим, частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, що створило навантаження інших вузлів.

наслідки атаки на залізницю
Схема паралізованого руху залізниці. Фото: Атеш

Крім того, диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно партизани розвідали нафтобазу у Севастополі. Всі зібрані відомості, включаючи координати, режим роботи й засоби захисту, передано Силам оборони України для подальшого планування результативних дій.

Також агенти "Атеш" повідомляли, що росіяни продовжують зтягувати системи ППО та новітні РЛС у Криму, побоюючись атак з боку ЗСУ.

окупанти партизани залізниця війна Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
