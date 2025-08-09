У Росії атаковано залізницю – наслідки

Підірвана колія. Фото ілюстративне: Жесть Белгород

Агенти руху "Атеш" завдали удару по військовій логістиці РФ у Ростові-на-Дону. Вони провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне.

Про це інформує пресслужба "Атеш" у суботу, 9 серпня.

Зазначається, що в результаті точної та спланованої операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф.

Наслідки роботи партизанів у Ростові-на-Дону. Фото: Атеш

"Ця ділянка — критична точка на логістичній карті супротивника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, які прямують на південно-західний напрямок — у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщалися ешелони з технікою, боєприпасами, паливом та живою силою", — йдеться в повідомленні.

Після диверсії рух на цій ділянці виявився паралізованим, частина вантажів була перенаправлена в об'їзд, що створило навантаження інших вузлів.

Схема паралізованого руху залізниці. Фото: Атеш

Крім того, диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно партизани розвідали нафтобазу у Севастополі. Всі зібрані відомості, включаючи координати, режим роботи й засоби захисту, передано Силам оборони України для подальшого планування результативних дій.

Також агенти "Атеш" повідомляли, що росіяни продовжують зтягувати системи ППО та новітні РЛС у Криму, побоюючись атак з боку ЗСУ.