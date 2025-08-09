Видео
Главная Новости дня Партизаны провели диверсию на важном для РФ участке — последствия

Партизаны провели диверсию на важном для РФ участке — последствия

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 09:35
В России атакована железная дорога - последствия
Подорванная колея. Фото: Жесть Белгород (иллюстративное)

Агенты движения "Атеш" нанесли удар по военной логистике РФ в Ростове-на-Дону. Они провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино.

Об этом информирует пресс-служба "Атеш" в субботу, 9 августа.

Партизаны ударили по российской железной дороге — как это повлияло на фронт

Отмечается, что в результате точной и спланированной операции был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов.

наслідки атаки на залізницю
Последствия работы партизан в Ростове-на-Дону. Фото: Атеш

"Этот участок — критическая точка на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, следующих на юго-западное направление  в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом и живой силой", — говорится в сообщении.

После диверсии движение на этом участке оказалось парализованным, часть грузов была перенаправлена в объезд, что создало нагрузку других узлов.

наслідки атаки на залізницю
Схема парализованного движения железной дороги. Фото: Атеш

Кроме того, диверсия вызвала цепную реакцию сбоев, что уже ощущается на линии фронта: в ряде районов российские войска были вынуждены сократить интенсивность артобстрелов из-за нехватки боеприпасов.

Напомним, недавно партизаны разведали нефтебазу в Севастополе. Все собранные сведения, включая координаты, режим работы и средства защиты, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования результативных действий.

Также агенты "Атеш" сообщали, что россияне продолжают сворачивать системы ПВО и новейшие РЛС в Крыму, опасаясь атак со стороны ВСУ.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
