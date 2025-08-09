В России атакована железная дорога - последствия

Подорванная колея. Фото: Жесть Белгород (иллюстративное)

Агенты движения "Атеш" нанесли удар по военной логистике РФ в Ростове-на-Дону. Они провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка Калинино.

Об этом информирует пресс-служба "Атеш" в субботу, 9 августа.

Отмечается, что в результате точной и спланированной операции был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов.

Последствия работы партизан в Ростове-на-Дону. Фото: Атеш

"Этот участок — критическая точка на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, следующих на юго-западное направление — в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом и живой силой", — говорится в сообщении.

После диверсии движение на этом участке оказалось парализованным, часть грузов была перенаправлена в объезд, что создало нагрузку других узлов.

Схема парализованного движения железной дороги. Фото: Атеш

Кроме того, диверсия вызвала цепную реакцию сбоев, что уже ощущается на линии фронта: в ряде районов российские войска были вынуждены сократить интенсивность артобстрелов из-за нехватки боеприпасов.

Напомним, недавно партизаны разведали нефтебазу в Севастополе. Все собранные сведения, включая координаты, режим работы и средства защиты, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования результативных действий.

Также агенты "Атеш" сообщали, что россияне продолжают сворачивать системы ПВО и новейшие РЛС в Крыму, опасаясь атак со стороны ВСУ.