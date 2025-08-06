Агенти руху "Атеш" виявили нафтобазу у Севастополі

Партизани розвідали нафтобазу у Севастополі — фото
Агенти руху "Атеш" провели розвідку великої нафтобази в тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про нафтоналивне підприємство "Югторсан" на мисі Манганарі в Козачій бухті.
Про це інформує пресслужба "Атеш" у середу, 6 серпня.
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Отже, агенти руху "Атеш" продовжують спостереження за стратегічними військово-промисловими об'єктами в тимчасово окупованому Севастополі. Цього разу проведено розвідку нафтоналивного підприємства "Югторсан" на мисі Манганарі в Козачій бухті.
Зазначається, що цей термінал розташований біля розташування 810-ї бригади морської піхоти та інших військових частин, які забезпечують його прикриття. Також це головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ в Севастополі зі своїми службами й спеціалізованими підрозділами — для перевезення і зберігання мазуту різних марок, сирої нафти й нафтопродуктів.
"Раніше по цьому об'єкту вже наносилися успішні удари й ми бачили красиві кадри масштабного загоряння, яке тривало понад добу. На сьогодні робота термінала триває і всі чекають повторення прекрасного фаєр-шоу", — зазначається у повідомленні руху "Атеш".
А також наголошується, що всі зібрані відомості, включаючи координати, режим роботи й засоби захисту, передано Силам оборони України для подальшого планування результативних дій.
Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" повідомляли, що росіяни продовжують зтягувати системи ППО та новітні РЛС у Криму, побоюючись атак з боку ЗСУ.
Також партизани інформували, що в росіян не вистачає ресурсу для забезпечення та укомплектування військових частин у Криму.
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