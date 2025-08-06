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Главная Новости дня Партизаны разведали нефтебазу в Севастополе — фото

Партизаны разведали нефтебазу в Севастополе — фото

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:40
Агенты движения "Атеш" обнаружили нефтебазу в Севастополе
Нефтебаза в Севастополе. Фото: "Атеш"/Telegram

Агенты движения "Атеш" провели разведку крупной нефтебазы во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о нефтеналивном предприятии "Югторсан" на мысе Манганари в Казачьей бухте.

Об этом информирует пресс-служба "Атеш" в среду, 6 августа.

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Нафтобаза
Нефтебаза в Севастополе. Фото: "Атеш"/Telegram

Агенты "Атеш" обнаружили нефтебазу в Севастополе — детали

Итак, агенты движения "Атеш" продолжают наблюдение за стратегическими военно-промышленными объектами во временно оккупированном Севастополе. На этот раз проведена разведка нефтеналивного предприятия "Югторсан" на мысе Манганари в Казачьей бухте.

Нафтобаза Севастополь
Нефтебаза в Севастополе. Фото: "Атеш"/Telegram

Отмечается, что данный терминал находится возле расположения 810-й бригады морской пехоты и других воинских частей, которые обеспечивают его прикрытие. Также это главная нефтебаза Черноморского флота РФ в Севастополе со своими службами и специализированными подразделениями — для перевозки и хранения мазута различных марок, сырой нефти и нефтепродуктов.

Нафтобаза Севастополь
Нефтебаза в Севастополе. Фото: "Атеш"/Telegram

"Ранее по этому объекту уже наносились успешные удары и мы видели красивые кадры масштабного возгорания, которое длилось более суток. На сегодня работа терминала продолжается и все ждут повторения прекрасного фаер-шоу", — отмечается в сообщении движения "Атеш".

А также отмечается, что все собранные сведения, включая координаты, режим работы и средства защиты, переданы Силам обороны Украины для дальнейшего планирования результативных действий.

Недавно агенты партизанского движения "Атеш" сообщали, что россияне продолжают стягивать системы ПВО и новейшие РЛС в Крыму, опасаясь атак со стороны ВСУ.

Также партизаны информировали, что у россиян не хватает ресурса для обеспечения и укомплектования воинских частей в Крыму.

партизаны Севастополь война в Украине АТЕШ нефтебаза
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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