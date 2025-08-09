Видео
В России возле пирса затонул новый буксир — фото

В России возле пирса затонул новый буксир — фото

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:40
В России затонул буксир Капитан Ушаков — что известно
Буксир "Капитан Ушаков". Фото: росСМИ

В Петербурге, Россия, затонул буксир "Капитан Ушаков". Инцидент произошел у причала Балтийского завода.

Об этом сообщают росСМИ в субботу, 9 августа.

Утонувший "Капитан Ушаков"

Известно, что следственный комитет России начал проверку за нарушение правил безопасности при проведении работ. Сейчас причины затопления устанавливают.

Потонулий "Капітан Ушаков"
Буксир "Капитан Ушаков". Фото: росСМИ

Буксир наклонился на правый борт вечером 8 августа, поэтому его пытались спасти в течение всей ночи, однако безуспешно.

Потонулий буксир "Капітан Ушаков" у Росії
Затонувший буксир. Фото: росСМИ

Что известно о буксире

Буксир "Капитан Ушаков" спустили на воду в 2022 году на Ярославском судостроительном заводе, а в Петербурге он проходил дополнительное оснащение.

Это судно почти 70 метров в длину и 15 метров в ширину, водоизмещением 3,2 тысячи тонн, созданное по новому проекту 23470, разработанному в 2014 году.

Напомним, 9 августа дроны СБУ поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан. Там хранились БпЛА типа Shahed и иностранные комплектующие.

Кроме того, партизаны провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в Ростове-на-Дону.


Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
