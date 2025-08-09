Відео
Головна Новини дня Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у РФ — відео

Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 13:43
СБУ знищила склад Шахедів у Росії
Дим після атаки на термінал. Фото: кадр із відео

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Читайте також:

Атака на термінал "Шахедів"  подробиці

Безпілотник влучив прямо в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа.

"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", — йдеться в повідомленні.

Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Нагадаємо, у ГУР сьогодні показали, як їхні антидрони нищать БпЛА окупантів.

8 серпня одеські військові протиповітряної оборони показали, як збивали дрони над Одещиною.

дрони сбу Росія бавовна Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
