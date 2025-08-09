СБУ уничтожила склад Шахедов в России

Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в РФ — видео
Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Атака на терминал "Шахедов" — подробности
Беспилотник попал прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар.
"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, — одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", — говорится в сообщении.
Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.
