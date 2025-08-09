Видео
Главная Новости дня Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в РФ — видео

Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 13:43
СБУ уничтожила склад Шахедов в России
Дым после атаки на терминал. Фото: кадр из видео

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Атака на терминал "Шахедов" — подробности

Беспилотник попал прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар.

"Служба безопасности продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", — говорится в сообщении.

Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.

Напомним, в ГУР сегодня показали, как их антидроны уничтожают БпЛА оккупантов.

8 августа одесские военные противовоздушной обороны показали, как сбивали дроны над Одесской областью.

дроны сбу Россия хлопок Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
