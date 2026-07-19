Масштабний збій Facebook, Instagram та X 19 липня — що відомо

Застосунок Instagram на телефоні. Фото: magnific.com

Користувачі по всьому світу масово повідомили про проблеми в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram та X. Через збій багато людей не можуть завантажити стрічку новин, переглянути публікації або скористатися окремими функціями платформ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Збій у Facebook, Instagram та X

Про неполадки свідчать численні скарги користувачів із різних країн. Найчастіше повідомляють про неможливість оновити стрічку, повільне завантаження контенту, помилки під час входу в акаунти та перебої з роботою вебверсій і мобільних застосунків.

Збій у роботі Facebook на ПК версії. Фото: Новини.LIVE

Водночас проблеми торкнулися не лише сервісів компанії Meta. Користувачі також повідомляють про перебої в роботі соціальної мережі X, де частина функцій працює нестабільно або залишається недоступною.

Наразі офіційної інформації про причини масштабного збою або терміни повного відновлення роботи платформ немає. Компанії поки не оприлюднили заяв щодо інциденту.

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