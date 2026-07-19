Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 12:03
Масштабний збій Facebook, Instagram та X 19 липня — що відомо
Застосунок Instagram на телефоні. Фото: magnific.com

Користувачі по всьому світу масово повідомили про проблеми в роботі соціальних мереж Facebook, Instagram та X. Через збій багато людей не можуть завантажити стрічку новин, переглянути публікації або скористатися окремими функціями платформ.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Збій у Facebook, Instagram та X

Про неполадки свідчать численні скарги користувачів із різних країн. Найчастіше повідомляють про неможливість оновити стрічку, повільне завантаження контенту, помилки під час входу в акаунти та перебої з роботою вебверсій і мобільних застосунків.

null
Збій у роботі Facebook на ПК версії. Фото: Новини.LIVE

Водночас проблеми торкнулися не лише сервісів компанії Meta. Користувачі також повідомляють про перебої в роботі соціальної мережі X, де частина функцій працює нестабільно або залишається недоступною.

Наразі офіційної інформації про причини масштабного збою або терміни повного відновлення роботи платформ немає. Компанії поки не оприлюднили заяв щодо інциденту.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 2 червня у низці банків та програм стався збій. Проблеми одночасно фіксувалися в Monobank, ПриватБанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та інших сервісах.

А у травні "Нова пошта" опинилися під DDoS-атакою через зо у роботі сервісів були перебої. ІТ-фахівці запускали резервні схеми роботи.

Facebook соцмережі Instagram збій
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації