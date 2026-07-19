Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и X 19 июля — что известно

Приложение Instagram на телефоне. Фото: magnific.com

Пользователи по всему миру массово сообщили о сбоях в работе социальных сетей Facebook, Instagram и X. Из-за сбоя многие люди не могут загрузить ленту новостей, просмотреть публикации или воспользоваться отдельными функциями платформ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сбой в Facebook, Instagram и X

О неполадках свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей из разных стран. Чаще всего сообщают о невозможности обновить ленту, медленной загрузке контента, ошибках при входе в аккаунты и перебоях в работе веб-версий и мобильных приложений.

Сбой в работе Facebook на ПК. Фото: Новости.LIVE

При этом проблемы коснулись не только сервисов компании Meta. Пользователи также сообщают о перебоях в работе социальной сети X, где часть функций работает нестабильно или остается недоступной.

На данный момент официальной информации о причинах масштабного сбоя или сроках полного восстановления работы платформ нет. Компании пока не обнародовали заявлений по поводу инцидента.

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