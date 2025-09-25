Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В РНБО відповіли на заяви РФ про загрозу світової війни

В РНБО відповіли на заяви РФ про загрозу світової війни

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 20:38
РНБО спростовує погрози Кремля щодо третьої світової
Андрій Коваленко. Фото: Детектор медіа

Росія пригрозила країнам НАТО початком нової світової війни через збиття її літаків у повітряному просторі. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відповів на ці слова російського посла у Франції Олексія Мєшкова.

Про це він повідомив у Telegam у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:
У РНБО відповіли на заяви РФ про загрозу світової війни - фото 1
Пост Андрія Коваленко. Фото: скриншот

РНБО спростовує погрози Кремля

Напередодні, 25 вересня, Мєшков стверджував, що будь-яке рішення держав-членів НАТО збити російський винищувач спровокує конфлікт між Альянсом та Росією. Він також додав, що літаки НАТО час від часу порушують російський повітряний простір.

У відповідь Коваленко нагадав про реальний прецедент 2015 року, коли турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24М, який перелетів у турецький повітряний простір з сирійської провінції Латакія. Один із російських пілотів загинув, але це не призвело до масштабного конфлікту між Туреччиною та НАТО.

"Росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак. Вони просто бояться, що це може статися. Раніше НАТО вже збивало російський літак — і нічого не сталося. Просто росіяни — балаболи", — зазначив Коваленко.

Він закликав не піддаватися на російську пропаганду та реагувати на агресію, зокрема збивати російські літаки та відповідати на запуск російських дронів по країнах НАТО.

"Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим Путіна в РФ", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що Росія пригрозила НАТО війною. Посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив, якщо будь-яка країна Альянсу зіб'є російський літак, це означатиме початок збройного конфлікту.

Нещодавно три російські літаки залетіли в повітряний простір Естонії. Вони перебували там близько 12 хвилин. 

НАТО літаки РНБО війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації