РНБО спростовує погрози Кремля щодо третьої світової

Росія пригрозила країнам НАТО початком нової світової війни через збиття її літаків у повітряному просторі. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відповів на ці слова російського посла у Франції Олексія Мєшкова.

Про це він повідомив у Telegam у четвер, 25 вересня.

РНБО спростовує погрози Кремля

Напередодні, 25 вересня, Мєшков стверджував, що будь-яке рішення держав-членів НАТО збити російський винищувач спровокує конфлікт між Альянсом та Росією. Він також додав, що літаки НАТО час від часу порушують російський повітряний простір.

У відповідь Коваленко нагадав про реальний прецедент 2015 року, коли турецький винищувач F-16 збив російський бомбардувальник Су-24М, який перелетів у турецький повітряний простір з сирійської провінції Латакія. Один із російських пілотів загинув, але це не призвело до масштабного конфлікту між Туреччиною та НАТО.

"Росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак. Вони просто бояться, що це може статися. Раніше НАТО вже збивало російський літак — і нічого не сталося. Просто росіяни — балаболи", — зазначив Коваленко.

Він закликав не піддаватися на російську пропаганду та реагувати на агресію, зокрема збивати російські літаки та відповідати на запуск російських дронів по країнах НАТО.

"Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим Путіна в РФ", — підсумував експерт.

Нещодавно три російські літаки залетіли в повітряний простір Естонії. Вони перебували там близько 12 хвилин.