СНБО опровергает угрозы Кремля относительно третьей мировой

Россия пригрозила странам НАТО началом новой мировой войны из-за сбития ее самолетов в воздушном пространстве. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко ответил на эти слова российского посла во Франции Алексея Мешкова.

Об этом он сообщил в Telegam в четверг, 25 сентября.

СНБО опровергает угрозы Кремля

Накануне, 25 сентября, Мешков утверждал, что любое решение государств-членов НАТО сбить российский истребитель спровоцирует конфликт между Альянсом и Россией. Он также добавил, что самолеты НАТО время от времени нарушают российское воздушное пространство.

В ответ Коваленко напомнил о реальном прецеденте 2015 года, когда турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24М, который перелетел в турецкое воздушное пространство из сирийской провинции Латакия. Один из российских пилотов погиб, но это не привело к масштабному конфликту между Турцией и НАТО.

"Россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собьют их самолет. Они просто боятся, что это может произойти. Ранее НАТО уже сбивало российский самолет — и ничего не произошло. Просто россияне — балаболы", — отметил Коваленко.

Он призвал не поддаваться на российскую пропаганду и реагировать на агрессию, в частности сбивать российские самолеты и отвечать на запуск российских дронов по странам НАТО.

"Ничего не будет, только быстрее завершится режим Путина в РФ", — подытожил эксперт.

Недавно три российских самолета залетели в воздушное пространство Эстонии. Они находились там около 12 минут.