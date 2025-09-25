Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В СНБО ответили на заявления РФ об угрозе мировой войны

В СНБО ответили на заявления РФ об угрозе мировой войны

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 20:38
СНБО опровергает угрозы Кремля относительно третьей мировой
Андрей Коваленко. Фото: Детектор медиа

Россия пригрозила странам НАТО началом новой мировой войны из-за сбития ее самолетов в воздушном пространстве. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко ответил на эти слова российского посла во Франции Алексея Мешкова.

Об этом он сообщил в Telegam в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:
У РНБО відповіли на заяви РФ про загрозу світової війни - фото 1
Пост Андрея Коваленко. Фото: скриншот

СНБО опровергает угрозы Кремля

Накануне, 25 сентября, Мешков утверждал, что любое решение государств-членов НАТО сбить российский истребитель спровоцирует конфликт между Альянсом и Россией. Он также добавил, что самолеты НАТО время от времени нарушают российское воздушное пространство.

В ответ Коваленко напомнил о реальном прецеденте 2015 года, когда турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24М, который перелетел в турецкое воздушное пространство из сирийской провинции Латакия. Один из российских пилотов погиб, но это не привело к масштабному конфликту между Турцией и НАТО.

"Россияне врут, что война начнется, если страны НАТО собьют их самолет. Они просто боятся, что это может произойти. Ранее НАТО уже сбивало российский самолет — и ничего не произошло. Просто россияне — балаболы", — отметил Коваленко.

Он призвал не поддаваться на российскую пропаганду и реагировать на агрессию, в частности сбивать российские самолеты и отвечать на запуск российских дронов по странам НАТО.

"Ничего не будет, только быстрее завершится режим Путина в РФ", — подытожил эксперт.

Напомним, что Россия пригрозила НАТО войной. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, если любая страна Альянса собьет российский самолет, это будет означать начало вооруженного конфликта.

Недавно три российских самолета залетели в воздушное пространство Эстонии. Они находились там около 12 минут.

НАТО самолеты Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации