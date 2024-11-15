Андрій Коваленко відреагував на звинувачення Польщі щодо допомоги

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Фото: Детектор Медіа

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Польща допомагає Україні і тим самим рятує себе від війни. Тому заява "про коротку пам'ять українців" дуже дивують.

Про це Андрій Коваленко написав у своєму Telegram, коментуючи заяву польського міністра оборони про "невдячність українців".

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Що сказав Коваленко

Коваленко заявив, що Польща не просто допомагає Україні, а цією допомогою рятує себе від війни на декілька фронтів. Він радить тим, хто в сусідній країні думає інакше, відкрити карту і подивитися, що їх чекає, якщо не допомагати України.

Крім того, він закликав Польщу задуматися, скільки їм коштуватиме оборона проти Росії, а також звернути увагу на заяви Лаврова про бажані кордони НАТО, які не включають Польщу.

"Тому коментарі про "втягування Польщі у війну" мене завжди дивують. Польща вже два роки рятується від війни допомогою Україні. А ще можна переслухати лаврова про бажані кордони НАТО без Польщі", — керівник ЦПД.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що "українці мають коротку пам'ять", адже забули про допомогу, яку надала країна на початку війни. Зокрема, він звинуватив у цьому Президента України Володимира Зеленського.

"В словах Зеленського прозвучала нота, що Польща не робить всього, що може. Однак в українців пам’ять коротка, адже Польща впродовж перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу", — наголосив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Зеленський заявив, що Україна хотіла отримати літаки МіГ від Польщі, але там відмовили.

Незадовго на цю заяву відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він заявив, що його країна зробила більше для України, аніж інші держави.