Андрей Коваленко отреагировал на обвинения Польши в помощи

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Фото: Детектор Медиа

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Польша помогает Украине и тем самым спасает себя от войны. Поэтому заявление "о короткой памяти украинцев" очень удивляет.

Об этом Андрей Коваленко написал в своем Telegram, комментируя заявление польского министра обороны о "неблагодарности украинцев".

Читайте также:

Что сказал Коваленко

Коваленко заявил, что Польша не просто помогает Украине, а этой помощью спасает себя от войны на несколько фронтов. Он советует тем, кто в соседней стране думает иначе, открыть карту и посмотреть, что их ждет, если не помогать Украине.

Кроме того, он призвал Польшу задуматься, сколько им обойдется оборона против России, а также обратить внимание на заявления Лаврова о желаемых границах НАТО, которые не включают Польшу.

"Поэтому комментарии о "втягивании Польши в войну" меня всегда удивляют. Польша уже два года спасается от войны посредством Украины. А еще можно переслушать Лаврова о желаемых границах НАТО без Польши", — руководитель ЦПД.

Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Что предшествовало

Напомним, недавно министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "украинцы имеют короткую память", ведь забыли о помощи, оказанной страной в начале войны. В частности, он обвинил в этом Президента Украины Владимира Зеленского.

"В словах Зеленского прозвучала нота, что Польша не делает всего, что может. Однако у украинцев память короткая, ведь Польша в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь", — подчеркнул Косиняк-Камиш.

Напомним, в конце октября Зеленский заявил, что Украина хотела получить самолеты МиГ от Польши, но там было отказано.

Незадолго на это заявление отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что его страна сделала больше для Украины, чем другие государства.