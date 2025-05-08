Інцидент у школі Рівного — учениця вдарила вчителя циркулем у плече

Вчитель тримає школярку після удару циркулем. Фото: скриншот з відео

У Рівному стався конфлікт між вчителем і ученицею. Поліція встановила обставини.

Про це повідомляє поліція Рівненщини у четвер, 8 травня.

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Деталі справи

Поліцейські з’ясували, що в одному з навчальних закладів обласного центру між вчителем та ученицею виник конфлікт. Під час уроку 13-річна школярка користувалася мобільним телефоном та не реагувала на зауваження педагога. У результаті суперечки дівчина вдарила вчителя циркулем.

36-річний учитель тримав ученицю, щоб запобігти повторним спробам завдати шкоди йому чи іншим. Саме цей момент зафіксували однокласники на відео та опублікували його в соціальній мережі.

Вчитель відмовився від написання заяви.

Батьки дівчини також звернулись до поліції із заявою, що претензій до вчителя не мають. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками інциденту та встановлюють усі обставини.

В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаного інциденту.

Пост поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Полтавщині в одному з ліцеїв школяр втратив свідомість, але медикам його врятувати не вдалось.

А у Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення. Інцидент стався під час конфлікту з 12-річним хлопцем.