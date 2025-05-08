Інцидент у школі Рівного — учениця вдарила вчителя циркулем у плече

У Рівному школярка вдарила вчителя циркулем — деталі від поліції
У Рівному стався конфлікт між вчителем і ученицею. Поліція встановила обставини.
Про це повідомляє поліція Рівненщини у четвер, 8 травня.
Деталі справи
Поліцейські з’ясували, що в одному з навчальних закладів обласного центру між вчителем та ученицею виник конфлікт. Під час уроку 13-річна школярка користувалася мобільним телефоном та не реагувала на зауваження педагога. У результаті суперечки дівчина вдарила вчителя циркулем.
36-річний учитель тримав ученицю, щоб запобігти повторним спробам завдати шкоди йому чи іншим. Саме цей момент зафіксували однокласники на відео та опублікували його в соціальній мережі.
Вчитель відмовився від написання заяви.
Батьки дівчини також звернулись до поліції із заявою, що претензій до вчителя не мають. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками інциденту та встановлюють усі обставини.
В освітньому закладі проводитимуть перевірку щодо вказаного інциденту.
Нагадаємо, що на Полтавщині в одному з ліцеїв школяр втратив свідомість, але медикам його врятувати не вдалось.
А у Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення. Інцидент стався під час конфлікту з 12-річним хлопцем.
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