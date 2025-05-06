Школяр втратив свідомість під час уроку фізкультури, але медики його не змогли врятувати

Машина Швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

На Полтавщині сталась трагедія під час уроку фізкультури. У Пирятині в одному з ліцеїв школяр втратив свідомість, але медикам його врятувати не вдалось.

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

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Що відомо про трагедію

Згідно з даними прокуратури, на уроці фізкультури 13-річний хлопець втратив свідомість. На місце події терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося.

Відомості про трагедію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вже відомо, що родина хлопця на обліках соціальних служб не перебуває. Усі обставини та причини трагедії встановлюються. Справу ведуть слідчі відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

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