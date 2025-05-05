У Житомирі 11-річна дівчинка отримала ножове поранення під час конфлікту з хлопцем

У Житомирі дівчинка отримала ножове поранення під час суперечки
В суботу у Житомирі, 3 травня, 11-річна дівчинка отримала ножове поранення. Інцидент стався під час конфлікту з 12-річним хлопцем.
Про це у Facebook повідомляє Житомирське районне управління поліції 1.
Ножове поранення у Житомирі
Правоохоронці встановили, що травмуванню дитини передувала суперечка з 12-річним знайомим. За словами свідків та учасників події, в момент конфлікту підліток тримав у руці розкладений кишеньковий ніж, на який дівчинка наштрикнулась, намагаючись замахнутися на хлопця.
"Медики діагностували у потерпілої колото-різане поранення ноги. Дівчинці було надано медичну допомогу та нині вона перебуває під контролем лікарів", — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці додали, що батьки травмованої дитини від офіційного звернення до поліції відмовилися. Для недопущення таких випадків у обох родинах ведуть роботу ювенальні поліцейські.
"Правоохоронці звертаються до батьків із закликом контролювати дозвілля своїх дітей. Спілкуйтеся з ними, роз'яснюйте про неприпустимість силового розв'язання суперечок. Також слідкуйте за тим, на що діти витрачають кишенькові кошти, звертайте увагу, чи не з’явилася у них потенційно небезпечні або заборонені речі", — наголосили у поліції.
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