В Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение во время конфликта с парнем

Нож в руке. Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу в Житомире, 3 мая, 11-летняя девочка получила ножевое ранение. Инцидент произошел во время конфликта с 12-летним парнем.

Об этом в Facebook сообщает Житомирское районное управление полиции 1.

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Ножевое ранение в Житомире

Правоохранители установили, что травмированию ребенка предшествовала ссора с 12-летним знакомым. По словам свидетелей и участников происшествия, в момент конфликта подросток держал в руке разложенный карманный нож, на который девочка наткнулась, пытаясь замахнуться на парня.

"Медики диагностировали у потерпевшей колото-резаное ранение ноги. Девочке была оказана медицинская помощь и сейчас она находится под контролем врачей", — говорится в сообщении.

Также правоохранители добавили, что родители травмированного ребенка от официального обращения в полицию отказались. Для недопущения таких случаев в обеих семьях ведут работу ювенальные полицейские.

"Правоохранители обращаются к родителям с призывом контролировать досуг своих детей. Общайтесь с ними, разъясняйте о недопустимости силового решения споров. Также следите за тем, на что дети тратят карманные деньги, обращайте внимание, не появилась ли у них потенциально опасные или запрещенные вещи", — отметили в полиции.

Напомним, две недели назад мы писали, что в Киеве неизвестный напал на исполнительного продюсера "Суспільного Мовлення" и журналиста Юрия Макарова. Медийщик получил ножевое ранение.

Также мы сообщали, что в Венеции украинский спас жизнь туристу. Парень мог погибнуть из-за ножевого ранения.