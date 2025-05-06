Школьник потерял сознание во время урока физкультуры, но медики его не смогли спасти

Машина Скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

На Полтавщине произошла трагедия во время урока физкультуры. В Пирятине в одном из лицеев школьник потерял сознание, но медикам его спасти не удалось.

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

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Что известно о трагедии

Согласно данным прокуратуры, на уроке физкультуры 13-летний парень потерял сознание. На место происшествия срочно прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.

Сведения о трагедии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уже известно, что семья парня на учете социальных служб не состоит. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Дело ведут следователи отделения полиции № 1 Лубенского РОП ГУНП в Полтавской области.

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