Инцидент в школе Ровно — ученица ударила учителя циркулем в плечо

Учитель держит школьницу после удара циркулем. Фото: скриншот из видео

В Ровно произошел конфликт между учителем и ученицей. Полиция установила обстоятельства.

Об этом сообщает полиция Ровенской области в четверг, 8 мая.

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Детали дела

Полицейские выяснили, что в одном из учебных заведений областного центра между учителем и ученицей возник конфликт. Во время урока 13-летняя школьница пользовалась мобильным телефоном и не реагировала на замечания педагога. В результате спора девушка ударила учителя циркулем.

36-летний учитель держал ученицу, чтобы предотвратить повторные попытки нанести вред ему или другим. Именно этот момент зафиксировали одноклассники на видео и опубликовали его в социальной сети.

Учитель отказался от написания заявления.

Родители девушки также обратились в полицию с заявлением, что претензий к учителю не имеют. Ювенальные полицейские общаются с участниками инцидента и устанавливают все обстоятельства.

В образовательном учреждении будут проводить проверку по указанному инциденту.

Пост полиции. Фото: скриншот

Напомним, что на Полтавщине в одном из лицеев школьник потерял сознание, но медикам его спасти не удалось.

А в Житомире 11-летняя девочка получила ножевое ранение. Инцидент произошел во время конфликта с 12-летним парнем.