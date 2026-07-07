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Головна Новини дня У Рівному 15-річна дівчина застрягла в поштоматі: відео порятунку

У Рівному 15-річна дівчина застрягла в поштоматі: відео порятунку

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 13:29
У Рівному 15-річна дівчина застрягла в поштоматі — її визволили рятувальники
Порятунок дівчини, яка застрягла в поштоматі. Фото: кадр з відео

У Рівному у вівторок, 7 липня, 15-річна дівчина застрягла в поштоматі. На місце прибули рятувальники, які відкрили комірку та визволили її. Медична допомога дівчині не знадобилася. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Рівненській області, передає Новини.LIVE.

Дівчина застрягла в поштоматі в Рівному

О шостій ранку до Служби порятунку Рівненщини надійшло повідомлення від схвильованого підлітка, який повідомив, що на вулиці Київській в комірці поштомата опинилася зачиненою 15-річна дівчина. Самостійно вони не могли відкрити комірку, тому звернулися за допомогою.

"На місце події оперативно прибули бійці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. За допомогою спеціального інструменту рятувальники швидко відкрили комірку та визволили дівчину", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у селі Виженка Чернівецької області обвалився дерев’яний міст, на якому перебували діти. Споруда не витримала навантаження й зруйнувалася.

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Рівне ДСНС поштомат
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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