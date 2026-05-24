Смерть дитини від голоду на Вінниччині: оголошено останню підозру

Оголошення підозри одній із фігуранток справи. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про перебіг справи стосовно загибелі 10-річного хлопчика у Вінницькій області від голоду. Підозру оголосили останній підозрюваній. Крім того, матір дитини засуджено.

Про це Руслан Кравченко повідомив у неділю, 24 травня, передає Новини.LIVE.

Увага! Відео 18+, містить чутливий контент!

Смерть дитини від голоду

Кравченко зазначив, що смерть дитини від голоду у XXI столітті — це не лише просто трагедія, а провал усіх дорослих і служб, які мали бачити, реагувати і рятувати.

"10-річний хлопчик з інвалідністю на Вінниччині помер не раптово. Його стан погіршувався поступово. Це бачили. Про це знали і не врятували дитину. Після завершення судових експертиз повідомлено про підозру директорці міського територіального центру соціального обслуговування. Це остання підозрювана у справі", — каже він.

Читайте також:

За його словами, саме під її керівництвом повинен був здійснюватися соціальний супровід сімʼї, яка перебувала у складних життєвих обставинах. Слідство встановило, що між її бездіяльністю та смертю дитини встановлено прямий причинний зв’язок.

У цій справі будуть відповідати усі, хто мав обовʼязок захистити дитину, але цього не зробив.

Серед підозрюваних:

матір хлопчика;

провідна фахівчиня служби соцзахисту;

сімейна лікарка;

директорка центру соціального обслуговування.

Кравченко зауважив, що усі дорослі, які були відповідальними, були обізнані з умовами життя дитини та бачили, як швидко погіршується її стан. Однак замість реального втручання переважали байдужість, формальний підхід і бездіяльність.

"Матір дитини вже засуджено до трьох років позбавлення волі. Ми вважаємо це покарання неприйнятно м’яким і оскаржуємо вирок в апеляційному порядку. Ця справа про відповідальність. Не формальну. Не "для галочки". А реальну відповідальність за життя дитини, яку можна було врятувати", — каже він.

Наразі слідтво триває.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора, у грудні минулого року у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик, якого не годували майже 60 днів. Крім того, він рідко отримував воду.

Раніше на Волині викрили жінку, яка намагалася продати шестирічного сина за 25 тисяч доларів. Дитину передали під нагляд соціальних служб.