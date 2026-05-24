Смерть ребенка от голода на Винниччине: объявлено последнее подозрение

Объявление подозрения одной из фигуранток дела.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о ходе дела в отношении гибели 10-летнего мальчика в Винницкой области от голода. Подозрение объявили последней подозреваемой. Кроме того, мать ребенка осуждена.

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительный контент!

Смерть ребенка от голода

Кравченко отметил, что смерть ребенка от голода в XXI веке - это не только просто трагедия, а провал всех взрослых и служб, которые должны были видеть, реагировать и спасать.

"10-летний мальчик с инвалидностью в Винницкой области умер не внезапно. Его состояние ухудшалось постепенно. Это видели. Об этом знали и не спасли ребенка. После завершения судебных экспертиз сообщено о подозрении директору городского территориального центра социального обслуживания. Это последняя подозреваемая по делу", — говорит он.

По его словам, именно под ее руководством должно было осуществляться социальное сопровождение семьи, которая находилась в сложных жизненных обстоятельствах. Следствие установило, что между ее бездействием и смертью ребенка установлена прямая причинная связь.

В этом деле будут отвечать все, кто был обязан защитить ребенка, но этого не сделал.

Среди подозреваемых:

мать мальчика;

ведущий специалист службы соцзащиты;

семейный врач;

директор центра социального обслуживания.

Кравченко отметил, что все взрослые, которые были ответственными, были знакомы с условиями жизни ребенка и видели, как быстро ухудшается его состояние. Однако вместо реального вмешательства преобладали равнодушие, формальный подход и бездействие.

"Мать ребенка уже приговорена к трем годам лишения свободы. Мы считаем это наказание неприемлемо мягким и обжалуем приговор в апелляционном порядке. Это дело об ответственности. Не формальной. Не "для галочки". А реальную ответственность за жизнь ребенка, которого можно было спасти", — говорит он.

Сейчас следствие продолжается.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, в декабре прошлого года в Винницкой области умер 10-летний мальчик, которого не кормили почти 60 дней. Кроме того, он редко получал воду.

