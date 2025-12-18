В Винницкой области ребенок умер от голода — как накажут мать

Правоохранители задержали мать, которая не кормила своего сына, что повлекло его смерть. Фото: Офис генпрокурора

В Винницкой области умер 10-летний мальчик. Ребенка не кормили почти 60 дней, воду он получал также редко.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram в четверг, 18 декабря.

В Винницкой области от голода умер мальчик

Сейчас осуществляется досудебное расследование по факту смерти 10-летнего мальчика с инвалидностью в Винницкой области. Ребенка обнаружили 16 декабря в доме, где он проживал вместе с матерью. В голоде и антисанитарии.

Согласно заключению судебно-патологоанатомической экспертизы, причиной смерти ребенка стало длительное голодание. Мальчика не кормили почти 60 дней, он получал только воду, очень мало и редко.

По словам экспертов, ребенка можно было спасти, если бы ему оказали специализированную медицинскую помощь и надлежащее наблюдение.

По данным следствия, ребенок имел инвалидность с рождения, а потому нуждался в постоянной посторонней помощи и медицинском наблюдении.

Установлено, что с мая 2025 года мальчик прекратил посещать учебное заведение. Состояние его здоровья постепенно ухудшалось, однако мать не обращалась за медицинской помощью. При этом, семья находится на учете социальной службы.

В период с августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно посещали семью по месту жительства. Во время визитов ими фиксировались ненадлежащие условия проживания ребенка и ухудшение состояния его здоровья, что отражалось в соответствующих документах. В то же время решений об изъятии ребенка из семьи и обеспечения необходимого лечения уполномоченными органами не принималось.

По данным следствия, ненадлежащее исполнение матерью обязанностей по уходу за ребенком, а также отсутствие своевременных мер защиты со стороны соответствующих служб, привели к смерти мальчика.

Правоохранители общаются с работниками социальной службы. Фото: Офис генпрокурора

Накажут ли мать мальчика, который умер от голода

Мать ребенка задержана. Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме этого, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту служебной халатности социальной службы, на учете которой находилась семья, а также других уполномоченных органов.

Также ребенку не был предоставлен статус такого, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах, и на запрос прокурора о предоставлении информации о таких детях, этого ребенка службы в перечне не указали.



Работнику социальной службы, закрепленному за семьей, сообщено о подозрении за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть.

Семейному врачу — за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему и за несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что причинило значительный ущерб.

Накануне проведен ряд обысков и других неотложных следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства этого преступления и лица, бездействие которых привело к тяжелым последствиям.

Реакция генпрокурора на смерть ребенка от голода

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко отметил, что мальчик умер не от болезни, а от равнодушия взрослых.

Генпрокурор взял на личный контроль ход досудебного расследования этого производства.

"Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и бездействовал, кто имел полномочия и не использовал их, понесет ответственность. Данное дело находится на моем личном контроле. Эта смерть ребенка — не "трагический случай". Это преступление", — подчеркнул Кравченко.

