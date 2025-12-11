Видео
Главная Новости дня Мать задушила младенца — что решил суд

Мать задушила младенца — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 00:33
Мать убила новорожденного — какое решение принял суд
Руки женщины и новорожденного ребенка. Фото иллюстративное: pixabay.com

Жительница Ровенской области убила своего новорожденного ребенка. Судья пришел к выводу, что женщина нуждается не в наказании, а в лечении.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В июле текущего года 35-летняя фигурантка родила ребенка, прижала его к себе и задушила. Малыш погиб.

Решение суда

Эксперт пришел к выводу, что женщина является невменяемой, поскольку не могла осознавать свои действия и руководить ими. Вместо наказания суд назначил ей принудительные меры медицинского характера. Пока решение суда не вступит в законную силу, фигурантка будет находиться в специальном учреждении по оказанию психиатрической помощи.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
