Головна Новини дня Мати задушила немовля — що вирішив суд

Мати задушила немовля — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 00:33
Мати вбила новонародженого — яке рішення ухвалив суд
Руки жінки й новонародженої дитини. Фото ілюстративне: pixabay.com

Жителька Рівненщини вбила свою новонароджену дитину. Суддя дійшов висновку, що жінка потребує не покарання, а лікування.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомили в Рівненській обласній прокуратурі

Деталі справі 

У липні поточного року 35-річна фігурантка народила дитину, притиснула її до себе та задушила. Малюк загинув.

Рішення суду

Експерт дійшов висновку, що жінка є неосудною, оскільки не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Замість покарання суд призначив їй примусові заходи медичного характеру. Доки ухвала суду не набуде законної сили, фігурантка перебуватиме у спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги.

суд смерть вбивство Рівненська область дитина судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
