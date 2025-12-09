Відео
Голосувала за війну та окупацію — у Вінниці засудили депутатку РФ

Голосувала за війну та окупацію — у Вінниці засудили депутатку РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 03:32
Російську депутатку засудили у Вінниці — голосувала за агресію РФ проти України
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Росіянка отримала 15 років тюрми за те, що натиснула кнопку "за" визнання псевдореспублік "Л/ДНР". Вінницький міський суд визнав винною депутатку Держдуми РФ Тетяну Дьяконову.

Про це офіційно повідомила пресслужба суду.

Деталі справи

За даними слідства, 22 лютого 2022 року Дьяконова проголосувала за ратифікацію так званого "договору про дружбу" з терористичними угрупованнями "Л/ДНР". Цей документ став формальним приводом для Кремля. Вже за два дні після цього голосування російські війська почали повномасштабний наступ.

Українська Феміда не вважає це просто політичним актом. Суд довів прямий зв'язок між піднятою рукою депутатки та смертями українців.

У тексті вироку чітко сказано: рішення Держдуми виправдали агресію в очах росіян. Наслідки були катастрофічними: загинули цивільні, постраждали діти та зруйновані цілі міста.

Вирок суду

Дьяконову визнали винною за тяжкою статтею — посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 110 КК України). Покарання максимальне: 15 років позбавлення волі та конфіскація всього майна.

Наразі вирок ще не набрав законної сили. Оскільки засуджена перебуває на території держави-агресора, правосуддя реалізували заочно.

Нагадаємо, жителька Херсонщини влаштувалася працювати до окупаційного ГУ МВС. За вчинене вона проведе 13 років у в'язниці.

Також ми повідомляли, що посадовицю однієї з районних адміністрацій Одеси підозрюють у державній зраді. За підтримку російської агресії їй загрожує до восьми років ув'язнення.

росія суд Вінниця Державна дума судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
